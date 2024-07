Veröffentlicht am 16. Juli 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis in Altenkirchen

Samstagabend, 13. Juli 2024, gegen 22.50 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen nach mehreren Zeugenhinweisen einen Pkw-Fahrer in Altenkirchen, in der Kölner Straße, kontrollieren. Der 39-jährige Fahrzeugführer stand, wie bereits von den Zeugen vermutet, unter erheblichem Alkoholeinfluss. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es erfolgten die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens. Quelle: Polizei