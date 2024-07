Veröffentlicht am 16. Juli 2024 von wwa

NICKENICH – Garagenbrand in Nickenich

Am 14. Juli 2024 kam es in den Abendstunden gegen 20:15 Uhr zum Brand einer Garage in Nickenich. Dort standen eine Garage und die angrenzende Werkstatt in Vollbrand, ebenso geriet ein geparkter PKW in Brand. Möglicherweise war nicht vollständig erloschene Glut eines abgestellten Grills brandursächlich, was aber noch Gegenstand weiterer Ermittlungen sein wird. Der Sachschaden dürfte im hohen fünfstelligen Eurobereich liegen. Zwei Personen wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren sechs Polizeibeamte sowie rund 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Nickenich, Kruft und Plaidt im Einsatz, die durch den schnellen Einsatz eine weitere Brandausbreitung verhinderten. Quelle: Polizei