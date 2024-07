Veröffentlicht am 16. Juli 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Zukunftsforum: Künstliche Intelligenz in der industriellen Praxis

Das fünfte Zukunftsforum der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, diesmal in Kooperation mit dem Mittelstand-Digital Zentrum Augsburg, zum Thema künstliche Intelligenz (KI) statt, findet am Donnerstag, 28. Juli, von 10 bis 12 Uhr statt. An diesem Vormittag dreht sich alles um das die Anwendung der KI in der Industrie.

Sebastian Maier vom Fraunhofer-Institut für Gießerei-, Composite- und Verarbeitungstechnik (IGCV) widmet sich Themenschwerpunkten wie dem Unterschied zwischen Consumer- und Industrie-KI, der Wichtigkeit von qualitativen Daten, Herausforderungen und Lösungsansätze und präsentiert Tools, Technologien und erfolgreiche Praxisbeispiele.

„Nach dem jüngsten, sehr erfolgreichen Zukunftsforum ,Praxisbeispiel aus dem Handwerk‘ mit Matthias Brack freuen wir uns sehr auf die Vorstellung von Sebastian Maier. Gerade das Thema qualitative Daten ist sicherlich sehr interessant, um die eigene Bereitschaft für KI zu bewerten“, so Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung.

Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis zum 24. Juli unter der folgenden Mail-Adresse möglich: joschka.hassel@kreis-ak.de