Veröffentlicht am 16. Juli 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Eugen Kiefer holt Rheinland-Pfalz-Kadermaßnahme nach Altenkirchen

Nach erfolgreichem Etablieren fester Kaderkriterien durch den SPORTING Haupttrainer Eugen Kiefer (hier in seiner Funktion als Vorstandsmitglied im Landesverband) und dem Schaffen eines Landeskaders nach transparenten Leistungskriterien, galt es nun, die sich in den letzten zwei Jahren auf hohen Niveaustufen bewiesenen Kaderathleten in einem gemeinsamen Wochenendlehrgang zusammenzubringen und voneinander sowie von verschiedenen Trainereinflüssen profitieren zu lassen.

Neben intensiven Trainings- und Sparringseinheiten legte man Augenmerk auf akribische Umsetzung der aktuellen Wettkampfregeln, die durch lizenzierte und angehende Kampfrichter*innen während der Kämpfe (unter der Leitung von SPORTING-Athletin Jill-Marie Beck, hier in Funktion als Landeskampfrichterreferentin), optimierten Umgang mit den zwei professionellen elektronischen Wertungssystemen von Dae Do und KPNP sowie Teambildung in Form von gemeinsamer Übernachtung in der Evangelischen Akademie für Land und Jugend in Altenkirchen, Frühtraining im Team und gemeinsamen Mahlzeiten (vor und zwischen den Einheiten durch schnelle Kohlenhydrate zum schnellen Glykogenspeicherausgleich, am Abend vollwertig durch Unterstützung des Restaurants Lotus).

Kiefer freute sich nach intensiver Organisation über das positive Ergebnis, was in den Rückmeldungen der mit angereisten Trainer und Sportler, aber auch Kampfrichter, vor allem der von Weitem angereisten, verdeutlicht wurde und deswegen wieder im von SPORTING Taekwondo betriebenen Rheinland-Pfälzischen Landesstützpunkt in Altenkirchen wiederholt werden soll.