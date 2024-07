Veröffentlicht am 15. Juli 2024 von wwa

KIRCHEN – Besucherfahrt nach Mainz mit MdL Wäschenbach: Gemeinsamer Austausch mit den kfd-Frauen Kirchen

Der jährliche Ausflug der kfd Kirchen führte in diesem Jahr in den Mainzer Landtag. Eingeladen hatte der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach, der auch auf diesem Wege den Damen für ihr Engagement im gesellschaftlichen Bereich danken wollte. „Es war mir wichtig, in lockerer Runde über das zu reden, was die Frauen, die mit viel Engagement in der kfd wirken und Gutes tun, wirklich bewegt“, so Wäschenbach. Vor dem gemeinsamen Austausch standen allerdings einige Blicke „hinter die Kulissen“ auf dem Programm. So wurden den Frauen in einer interessanten Backstage-Führung durch das SWR-Sendezentrum in Mainz Blicke eröffnet, die offenbarten, wie „Fernsehen gemacht“ wird und welche Schritte und wieviel Vorbereitungen notwendig sind, bevor eine Sendung zuschauergerecht serviert werden kann.

Nach dem Mittagessen in der Kantine des Landtages wurden dann in einem gemeinsamen Gespräch die Dinge erörtert, die sozusagen „unter den Nägeln brennen“. Vor allem die Pflegeversorgung im Heimatwahlkreis nahm angesichts der aktuellen Entwicklungen einen breiten Raum ein, wobei insbesondere auch die ärztliche Versorgung vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft ebenso diskutiert wurde wie die Lage der Krankenhäuser im Kreis. Hier zeigten die Frauen ihre Sorge vor einer Verschlechterung der Situation zulasten der Patienten, Bedenken, die auch Michael Wäschenbach teilt. Bereits seit Jahren weist der pflegepolitische Sprecher seiner Landtagsfraktion auf die Missstände hin und setzt sich für den Erhalt der Krankenhäuser ebenso ein wie für eine Verbesserung der zugespitzten Lage in der ärztlichen Versorgung und auch im Pflegebereich.

Auch in der Plenarsitzung vom 11. Juli brachte Wäschenbach erneut diese Themen zur Sprache, die von den Frauen während des Mainzer Besuches thematisiert wurden, der als weiteren Programmpunkt einen Besuch des Plenarsaals (der aufgrund der Verabschiedung der Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der Lobby aus betrachtet wurde) und einen Besuch der Mainzer Innenstadt beinhaltete. Ein runder Abschluss eines ebenso informativen wie gelungenen Tages, von dem der Landtagsabgeordnete vor allem eines in den Mittelpunkt stellt: „Die Sorgen und Erfahrungen der Damen haben mir erneut gezeigt, wie wichtig es ist, dass sich intensiv mit der Pflege und der ärztlichen Versorgungsnotlage in unserem Wahlkreis beschäftigt wird und dass sich dafür eine Stimme im Landtag stark macht“, so Wäschenbach abschließend.