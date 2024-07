Veröffentlicht am 15. Juli 2024 von wwa

WISSEN – Festumzug in Wissen bei Sonnenschein

Es war ein schöner Tag in Wissen. Die Sonne schien und alleweil standen fröhliche Menschen am Straßenrand. Man feierte das Schützenfest in der Siegstadt und ließ vor allem die frischgebackenen Majestäten hochleben. Der Sonntag stand zunächst im Rahmen eines Standkonzerts am ehemaligen Postamt in der Innenstadt, wo sich schon zahlreiche Schaulustige eingefunden hatten. Am Nachmittag ging es richtig zur Sache. Auf der Rathausstraße bildete sich ein langer Umzug. Seitens des gastgebenden Schützenvereins gab man das Kommando zum Abmarsch Richtung Majestätenresidenz. Dort traten die Hoheiten nacheinander vor das ungeduldig wartende Publikum. Der meiste Beifall galt natürlich Nicole I., Melina I. und Lennard I. Diesmal fand man sich in Begleitung eines besonders großen Hofstaats, was ebenfalls starke Bewunderung auslöste. An Musikkapellen waren dabei: Tambourcorps Ottfingen, Musikverein Brunken, Musikverein Friesenhagen und Bergkapelle Birken-Honigsessen sowie die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen. Als Vereine mit Majestäten und Hofstaat konnte man begrüßen: SV Elhausen/Katzwinkel, Bruderschaften Selbach, Birken-Honigsessen und Schönstein sowie die Schützengesellschaft Hamm. Die Parade fand wie gewohnt auf dem Marktplatz statt. Einige Teilnehmer versuchten sich beim Vorbeimarsch am Stechschritt, was so mehr oder weniger gut gelang. Auf der Rathausstraße mussten die Majestäten und ihr Anhang traditionsgemäß über hingehaltene Blumenstraußgewehre klettern, was doch zu einigen bissigen Kommentaren vom Straßenrand führte. Bei bester Stimmung strebten die Teilnehmer weiter dem Festzelt zu, wo die Party erst so richtig losging. (bt) Fotos: Bernhard Theis