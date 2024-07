Veröffentlicht am 15. Juli 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller geht dem Thema Grundlagen der Selbstverteidigung weiter nach. Im aktuellen Bildungsprogramm finden sich Grundlagenkurse zur Selbstverteidigung für verschiedene Altersgruppen. Im Vordergrund stehen Kinder und Jugendliche. Im Juli ging es mit Jugendlichen ab 13 Jahren los, am 5. August beginnt nun ein Kurs, den Eltern mit ihren Kindern gemeinsam absolvieren können. Im September wird es einen Kurs für Kinder geben.

Es geht in diesem Kurs um „Eltern-Kind-Selbstverteidigung“. Wenn sich unter unseren Lesern also Eltern, Kinder oder Familie finden, die gemeinsam etwas großartiges erleben und auch etwas wichtiges lernen wollen, ist nun die richtige Zeit. Das ist die Möglichkeit, erste Schritte in die Selbstverteidigung zu machen. Der besondere Fokus liegt dabei – neben dem gemeinsamen Erlebnis – auf der Stärkung des Selbstbewusstseins der Kinder. Eltern trainieren gemeinsam mit ihren Kindern, mit Hilfsmitteln wie Schlagpolstern. Die sportliche Betätigung ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil. Die Kinder sollen lernen, wo ihre Grenzen sind, und diese auch lautstark mit einem „Nein“ zu verteidigen. Die Schlag- und Tritttechniken, die gemeinsam erarbeitet werden, zeigen Kindern und Eltern, dass es möglich ist sich auch gegen Größere zu verteidigen.

Der Kurs umfasst ab dem 5. August 6 Termine, die an Montagen und Mittwochen von 14 bis 15:15 Uhr im Haus Felsenkeller stattfinden werden. Die Gebühr beträgt für Erwachsene 80 €, für Kinder 40 €.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.