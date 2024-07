Veröffentlicht am 15. Juli 2024 von wwa

DAADEN – Unfallflucht auf dem Freibadparkplatz in Daaden

Eine Frau stellte am Sonntag, 14. Juli 2024, um 10:50 Uhr, ihren blauen Skoda Fabia auf dem Parkplatz des Freibades in Daaden ab. Als sie um 11:45 Uhr zurückkehrte, musste sie eine Beschädigung des vorderen rechten Kotflügels feststellen. Es ist davon auszugehen, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug gestreift und sich dann ohne um den Schaden zu kümmern von der Unfallstelle entfernt hat. Die Polizei Betzdorf bittet um Hinweise unter Tel.: 02741/9260.