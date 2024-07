Veröffentlicht am 15. Juli 2024 von wwa

ORFGEN – Einladung zum Schnuppertag Bogenschießen bein KKSV Orfgen

Der KKSV Orfgen 1932 e.V. erwägt die Gründung einer Bogensport-Gruppe. Aus diesem Grund sind alle Interessierten zu einem Schnuppertag am Samstag, den 27.07.2024 herzlich eingeladen. Die Veranstaltung findet von 13.00 bis 18.00 Uhr auf dem Festplatz in Orfgen statt. Sollte an diesem Tag schlechtes Wetter sein, wird die Veranstaltung in das Schützenhaus verlegt, da dort im KK-Stand die Möglichkeit besteht von drinnen nach draußen zu schießen. Anmeldungen können bei Horst Strickhausen unter der Tel.-Nr. 0170/1887877 erfolgen.