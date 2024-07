Veröffentlicht am 15. Juli 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Türen auf für zukünftige Talente: 28 Unternehmen öffneten beim ersten kreisweiten Zukunftstag im Landkreis Altenkirchen ihre Tore



„Raus aus dem Schulalltag und rein ins Berufsleben“ hieß es für über 150 Schülerinnen und Schüler aus zehn verschiedenen Schulen beim kostenfreien Zukunftstag der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, der von der Sparkasse Westerwald-Sieg und Westerwald Bank mit gesponsert wird. Einmal Unternehmensluft schnuppern und vor Ort den eigenen Wunschberuf kennenlernen, das ist für Schüler in Kleingruppen beim Zukunftstag möglich. 28 heimische Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, von der Altenpflege, IT über das Handwerk bis hin zur öffentlichen Verwaltung, waren mit dabei und bewiesen einmal mehr, wie vielfältig die Ausbildungsmöglichkeiten „vor der eigenen Haustür“ sind. In diesem Jahr fand der Zukunftstag erstmals zentral an einem Vormittag im gesamten Kreisgebiet statt.

„Wir waren nach unserem Aufruf positiv überrascht, wie viele Unternehmen sich in kürzester Zeit angemeldet haben. Das hat uns aber auch nochmal deutlich gemacht, wie sehr die Firmen den Nachwuchs benötigen und wie wichtig es ist, frühzeitig den Kontakt zwischen Unternehmen und potenziellen Auszubildenden zu knüpfen“, erklärt Projektleiterin Fides Lang von der Wirtschaftsförderung. Die Schüler erhielten anschließend eine Liste der teilnehmenden Unternehmen und deren Ausbildungsangeboten, um sich je nach Interesse anzumelden. Zielgruppe der Veranstaltung waren insbesondere die 8. und 9. Klassen sowie die Jahrgangsstufe 12, um ihnen eine Orientierung bei der Suche nach Praktikumsplätzen und dem Bewerbungsstart für ihre Berufsausbildung im nächsten Jahr zu geben.

Der Programmablauf wird von den teilnehmenden Unternehmen individuell gestaltet. Den Ideen sind dabei keine Grenzen gesetzt und reichen von der Unternehmenspräsentation über den Betriebsrundgang bis hin zu kleinen Praxisprojekten, bei denen die Schüler einmal selbst etwas ausprobieren können. Vor allem die praktischen Erfahrungen, wie z.B. das Fertigen eines Werkstücks, das Üben an einer Beatmungspuppe im Krankenhaus oder Besichtigen einer Baustelle machen den Zukunftstag zu mehr als einer reinen Berufsinformationsveranstaltung.

Die Organisation und Kommunikation mit den Schulen und Unternehmen sowie die Hin- und Rückfahrt werden durch die Wirtschaftsförderung koordiniert. Der Transport ist für die Schüler kostenfrei, da die Transportkosten zu gleichen Teilen von der Westerwald Bank, der Sparkasse Westerwald-Sieg und der Wirtschaftsförderung übernommen werden.

Eine große Herausforderung bestand darin, Busunternehmen für das Projekt zu finden, denn alle Schüler mussten ungefähr zur gleichen Zeit im Unternehmen sein, wurden aber an unterschiedlichen Haltestellen abgeholt. „Unser besonderer Dank gilt daher neben den Mitsponsoren auch den beteiligten Transportunternehmen Bischoff Touristik (Fiersbach), August Becker (Niederfischbach) und Taxi Fronz (Wallmenroth)“, so Fides Lang.

Derzeit sammelt die Wirtschaftsförderung noch das Feedback der beteiligten Unternehmen und Schulen. „Wir werden anschließend intern überlegen, wie das Konzept des Zukunftstags weiter verbessert werden kann. Einige Ideen und Ansätze gibt es bereits. Egal wie das zukünftige Konzept aussehen wird, für die Schüler bleibt der Zukunftstag eine sehr positive Erfahrung, aus der sich vielleicht sogar der ein oder andere Praktikums- und Ausbildungsplatz ergeben wird“, so Fides Lang abschließend.

Diese Unternehmen waren mit dabei: Alho Unternehmensgruppe, Brendebach Ingenieure GmbH, DC-Datacenter-Group GmbH, Dellner Bubenzer Germany GmbH, DRK-Krankenhaus Altenkirchen-Hachenburg, DRK-Krankenhaus Kirchen, DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V./Seniorenzentrum Altenkirchen, G. Wurth GmbH, Hyfra Industriekühlanlagen GmbH, Inno Friction GmbH, Karl Georg GmbH, Kleusberg GmbH & Co. KG, Koch Fensterbau GmbH, Kreisverwaltung Altenkirchen, LVM Manfred Kern OHG, Maschinenbau Böhmer GmbH, MSA Vorrichtungsbau GmbH, Muhr und Bender KG, Richter Druck- & Mediencenter GmbH & Co. KG, Romwell GmbH & Co. KG, S & S Haustechnik GmbH, Sparkasse Westerwald-Sieg, Stolfig Leichtbau Kompetenzzentrum GmbH, Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf, Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen, Werit Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG, Westerwald Bank eG, Wezek GmbH.

Bei Fragen oder Anregungen zum Zukunftstag können Sie sich bei der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen (fides.lang@kreis-ak.de, 02681 – 81 39 08) melden.