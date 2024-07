Veröffentlicht am 15. Juli 2024 von wwa

OBERLAHR – Fest rund um das Oberlahrer Feuerwehrhaus

Am 14.Juli kurz nach 11.Uhr schalte laute Blasmusik der Adikrainer durch die Lahrer Herrlichkeit. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberlahr wurde rund ums Haus gefeiert. Die frischgeputzten Einsatzwagen standen vorm Feuerwehrgerätehaus und drinnen gabs Tische und Bänke. Nicht nur hier saßen die Festgäste, auch draußen unterm Zeltdach war gedeckt. Ein Imbisswagen sorgte für Pommes und Wurst während der Bierbrunnen für die Getränke zuständig war. Die konnten mit Chips bezahlt werden, die von Feuerwehrfrau Anja und Oberbrandmeister im Ruhestand, Hans-Peter verkauft wurden. An den Stehtischen tummelten sich die Kameraden aus Pleckhausen, Flammersfeld und Horhausen und die Kinder hatten Hüpfburg und Spielgeräte in Beschlag genommen. Die wurden von der Jugendfeuerwehr betreut. Die besteht seit 2015 und hat zur Zeit 14 Mitglieder zwischen 10 und 16Jahren. Die vier Mädels sind in diesem Jahr dazu gekommen. Das sonnige, nicht zu warme Wetter sorgte für reichlich Umsatz am Vormittag, während am Nachmittag drinnen die Tafel für Kaffee und Kuchen vorbereitet war. Ein schönes Familienfest, wo sich Alt und Jung traditionell im Juli treffen und auch schon an Karneval denken. Denn hier wurden erstmals in diesem Jahr Karten für die Prunksitzung verkauft. Ein Besuch lohne sich, lässt Präsident Dietmar Motz wissen, der einige namhafte Kräfte aus dem Karneval engagieren konnte. (mabe) Fotos: Marlies Becker