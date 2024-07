Veröffentlicht am 14. Juli 2024 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Ladendiebstahl in Aldi-Filiale in Bad Hönningen

Am 13. Juli 2024 gegen 08:30 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Aldi-Filiale in Bad Hönningen, wie eine männliche Person mehrere Tafeln Schokolade, Kaffee und Flaschen Wein in eine mitgebrachte Tüte legte und anschließend versuchte, die Tüte unbemerkt durch den Kassenbereich zu bringen. Nachdem die Person durch eine Kassiererin angesprochen wurde, ließ er die Tüte fallen und flüchtete. Die beschuldigte Person hatte bereits am Vortag zwei Ladendiebstähle mit ähnlicher Tatbegehung begangen. Er konnte durch die Polizei identifiziert werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Quelle: Polizei