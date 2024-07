Veröffentlicht am 14. Juli 2024 von wwa

WEITEFELD – Handfester Streit endet im Krankenhaus

Die Polizei Betzdorf wurde in der Sonntagnacht durch die Rettungsleitstelle über eine Schlägerei am Brunnenfest in Weitefeld informiert. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen wurde ein 18-Jähriger durch eine Gruppe von fünf bis acht Personen zusammengeschlagen. Aufgrund der hohen Alkoholisierung aller Beteiligten gestaltete sich die Anzeigenaufnahme schwierig. Der verletzte 18-Jährige wurde mit einer Verletzung am Auge und diversen Schürfwunden ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind völlig ungeklärt. Quelle: Polizei