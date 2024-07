Veröffentlicht am 14. Juli 2024 von wwa

MUDERSBACH – Handfeste Streitigkeiten beim Waldfest

Am 14. Juli 2024, gegen 01:26 Uhr kam es im Vorfeld des Waldfestes, zu einer verbalen und später körperlichen Auseinandersetzung, die einen größeren Polizeieinsatz erforderlich machte. Ein 26-jähriger Mann geriet zunächst mit einer unbekannten Person in einen verbalen Streit. In diesen mischte sich ein 19-Jähriger ein und es kam zu einer Schlägerei zwischen den Männern in deren Folge der Jüngere verletzt wurde. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurden die eingesetzten Beamten durch den hochaggressiven 26-Jährigen und seine zwischenzeitlich hinzugekommenen Begleiter beleidigt und bedroht. Allen Beteiligten wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Die Beteiligten müssen nun mit Strafverfahren rechnen. Quelle: Polizei