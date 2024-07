Veröffentlicht am 14. Juli 2024 von wwa

WISSEN – VdK Ortsverband Wissen lädt wieder zum Grillfest im August ein

Einladung zum traditionellen Grillnachmittag am 10.August 2024, Anmeldung endet am 3. August 2024. Am Samstag, den 10.August findet das traditionelle Grillfest des VdK- Ortsverbandes Wissen am Schützenhaus in Schönstein statt. Der Beginn ist um 15:00 Uhr, das voraussichtliche Ende um 18:00 Uhr.

Wir laden Sie zum Grillfest herzlich ein. Genießen Sie neben leckeren Steaks und Würstchen vom Grill auch die gut gekühlten Getränke. Für die Mitglieder des Ortsverbandes – Wissen ist der Besuch kostenfrei, Nichtmitglieder zahlen einen Kostenbeitrag von 20 € pro Person. Eine Anmeldung ist bis 3.08.2024 erforderlich.

Anmeldungen nehmen entgegen: Thomas Schilling, Telefon 02742 – 71343, E-Mail: thomas.w.schilling@gmail.com. Albert Rödder, Telefon 02742-5837, E-Mail: albert.roedder@gmx.de

Michael Kostka, Telefon 02742 – 71469, E-Mail: m.kostka.vdk@web.de. Die Außensprechtage der VdK-Kreisgeschäftsstelle in Wissen finden nun im Büro des City- Managers im Kellergeschoss der Westerwald Bank (Filiale Wissen) statt. Zugang über den unteren Eingang am „Platz des Wissener Jahrmarktes“.