Veröffentlicht am 13. Juli 2024 von wwa

BERLIN – Erwin Rüddel für besondere Bürgernähe ausgezeichnet – Großes Lob von „abgeordnetenwatch.de“

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel freut sich über seine Auszeichnung durch das von einem gemeinnützigen Verein betriebene Internet-Portal „abgeordnetenwatch.de“. Dem direkt gewählten Parlamentarier im Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen wird eine besonders bürgernahe Arbeitsweise bescheinigt, womit er in „hervorragender“ Weise zu den Fundamenten einer lebendigen Demokratie beigetragen habe.

Dem Dialogportal „abgeordnetenwatch.de“ geht es um mehr Transparenz in der Politik und um die Förderung des Austausches zwischen den Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite und den politischen Akteuren im Deutschen Bundestag, im Europäischen Parlament und in den Landtagen der Bundesländer auf der anderen Seite.

Zu diesem Zweck bietet das Portal interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Möglichkeit, den Mandatsträgern in den Parlamenten persönlich Fragen zu allen wichtigen politischen Themen zu stellen.

Wie jedes Jahr zum Start der parlamentarischen Sommerpause hat das Portal jetzt das Antwortverhalten der Bundestagsabgeordneten analysiert, ein Ranking erstellt und die Abgeordneten ausgezeichnet, die sich am meisten um den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern bemüht haben.

In der Mitteilung von „abgeordnetenwatch.de“ an den heimischen Parlamentarier heißt es wörtlich: „Herzlichen Glückwunsch, Sie wurden beim diesjährigen Antwort-Ranking für Ihre hohe Antwort-Quote mit der höchsten Kategorie „hervorragend“ ausgezeichnet! Vielen Dank für Ihre demokratiestärkende Kommunikation.“

Erwin Rüddel kommentierte das mit den Worten: „Ich bin erfreut und fühle mich in meiner politischen Arbeit bestätigt. Denn nur im kontinuierlichen und geduldigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern auch in politisch schwierigen und kontroversen Zeiten, in denen sogar die Demokratie in Frage gestellt wird, kann es gelingen, die Fundamente unserer staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung zu stärken. ‚Bürgernähe‘ und der direkte Draht zu den Menschen waren für mich stets eine Selbstverständlichkeit, und sie werden auch künftig meine Arbeit für unsere Heimat bestimmen.“