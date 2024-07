Veröffentlicht am 13. Juli 2024 von wwa

KREIS ALTENKICHEN – „Weltklassik am Klavier“ im Kreishaus: Symphonische Etüden mit Mikhail Mordvinov

„Weltklassik am Klavier“ macht auch während der Sommerferien keine Pause: Das nächste Konzert im Altenkirchener Kreishaus findet statt am Sonntag, 21. Juli. Mikhail Mordvinov überschreibt sein Konzertprogramm mit „Schumann ad libitum – Symphonische Etüden!“ Dahinter verbergen sich Werke von Clara Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Niels Wilhelm Gade, Johannes Brahms und Robert Schumann.

Mikhail Mordvinov, Jahrgang 1977, wurde gleich durch zwei überragende Wettbewerbserfolge bekannt: Er war sowohl Sieger des Robert-Schumann-Wettbewerbs Zwickau 1996 als auch des Franz-Schubert-Wettbewerbs Dortmund 1997. Schon ab dem siebten Lebensjahr besuchte er die Klavierklasse an der Moskauer Gnessin-Musikschule. Es folgte ein Studium an der Russischen Gnessin-Akademie für Musik, 1996/97 wurde er als „Bester Student des Jahres“ ausgezeichnet. Er belegte ein Aufbaustudium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Das Publikum schätzt die Innigkeit und Vitalität seines Spiels, echte Leidenschaft und edlen Geschmack, virtuoses Können und die Reife seiner Interpretationen.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen: www.weltklassik.de

Foto: Mikhail Mordvinov gastiert am 21. Juli bei „Weltklassik am Klavier“ in Altenkirchen. (Foto: Thomas Peter)