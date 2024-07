Veröffentlicht am 13. Juli 2024 von wwa

HASSELBACH – Hasselbacher Spielolympiade

Der Förderverein Hasselbach hatte alle Kinder zur ersten Hasselbacher Spielolympiade eingeladen. An insgesamt sieben Spielstationen konnten 18 Kinder in verschieden Altersgruppen ihr Geschick testen. Es gab keine Gewinner und keine Verlierer. Die Begeisterung von Kids und Eltern an diesem Tag war trotzdem einfach riesig. Als Abschluss wurden noch Würstchen gegrillt und jedes Kind durfte noch zwischen Malstifte und MC Donalds Gutschein einen Preis auswählen.

Ein Dankeschön von unserer Planungsgruppe an alle Kids, Eltern und Helfer. Es wird nicht die letzte Veranstaltung diese Art vom Förderverein Hasselbach gewesen sein.