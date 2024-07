Veröffentlicht am 12. Juli 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Pkw in Linz am Rhein zerkratzt

Donnerstagabend wurde eine jüngere Person von einem Anwohner in der Göthestraße beobachtet, wie sie einen Pkw im Vorbeigehen zerkratzte. Bis zum Eintreffen der Polizei war die Person geflüchtet. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei