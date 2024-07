Veröffentlicht am 12. Juli 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfallflucht in Linz am Rhein

Mittwochmittag touchierte in silberner Mercedes Benz einen entgegenkommenden Linienbus auf der Asbacher Straße und entfernte sich anschließ0end von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei