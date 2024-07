Veröffentlicht am 12. Juli 2024 von wwa

WESTERBURG – Unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer

Am 11. Juli 2024 konnten durch die Polizei Westerburg zwei Personen als Fahrer eines jeweiligen PKWs angehalten werden, die vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol standen. Ein 55jähriger Mann konnte in der Ortsgemeinde Hergenroth und ein 38jähriger in der Stadt Westerburg kontrolliert werden. Beiden Personen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei