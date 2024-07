Veröffentlicht am 13. Juli 2024 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – 56. Vogelschießen auf der Birkener Höhe

Am Samstag, den 20. Juli, steht das traditionell begehrte Vogelschießen, als Höhepunkt für das anstehende Schützenfest am ersten Wochenende im August, an. Dabei sollen die stattlichen Königsvögel der St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen, liebevoll gefertigt durch Burkhard Wagner gefertigt wurden, von der Stange geholt werden. Beginn ist um 17.30 Uhr mit dem Antreten auf dem Schulhof der Grundschule. Von dort marschieren die Schützen unter den Klängen der Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen zum Schießstand ,,Auf dem Uhlenberg“. Dort werden dann ab 18.00 Uhr die neuen Majestäten in den Altersbereichen Bambini, Schüler, Jugend und Senioren ermittelt. Während des spannenden Wettkampfes sorgt die Bergkapelle weiterhin für grandiose Stimmung mit einem Unterhaltungskonzert. Ab 21.00 Uhr, heizt in diesem Jahr DJ-P von PLM Event noch mal richtig in den Endspurt ein, so dass die neuen Majestäten und die Zuschauer gebührend Party feiern können – selbstverständlich mit „Open End“.

Auf Grund des stetigen Wetterwechsels der letzten Jahre, ist das begehrte Sonnensegel wieder gehisst. Dieses schützt sowohl vor heftigem Regen, als auch vor zu starkem Sonnenschein, und es erstreckt sich über den gesamten Aktionsplatz. Somit ist ein angenehmer Aufenthalt für jeden Besucher gewährleistet. Zusätzlich werden reichlich beschirmte Stehtische zur Verfügung stehen.

Als Königsprämie wurden durch das Offiziercorps auch in diesem Jahr 800 Euro ausgelobt und für jedes Hofpaar werden 50 Euro als Prämie veranschlagt.

Den noch amtierenden Majestäten, König Martin Leidig, Jungschützenkönig Philip Bender, Schülerprinzessin Sophie Tilizki und Bambiniprinzessin Neela Waigel, sowie den Vertretern von Kirche und Politik, sind die Eröffnungsschüsse vorbehalten. Einige Stunden später wird dann die zurzeit wichtigste Frage auf der Birkener Höhe beantwortet sein: Wer ist neuer Schützenkönig, oder doch wieder eine Königin, des 56. Schützen- und Kirchweihfest?

Des Weiteren möchten wir hiermit auf unsere Aktion „Birken-Honigsessen zeigt Flagge“ aufmerksam machen. Dabei geht es darum, unsere in der Vergangenheit stets prachtvoll geschmückte Ortsgemeinde während der Schützenfesttage zu erhalten. Leider hat diese durch den Wechsel von Hauseigentümern stellenweise an Glanz verloren. Hier bietet unsere Jungschützenabteilung Hilfe beim Auf- und Abbau der Fahnen an. Verschlissene, oder nicht mehr vorhandene Ausstattung, kann zu günstigen Konditionen über uns erworben werden. Ansprechpartner sind Jungschützenmeister Phillip Reuber (Auf-/Abbau) und Hans Joachim Quast (Erwerb Fahnen und Zubehör).