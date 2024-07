Veröffentlicht am 12. Juli 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Altenkirchen auf dem Siegestreppchen beim Rhein-Sieg-Cup

Gleich zwei Podestplätze gingen in der Altersklasse U19 an Alwina Boiko und Lena Siemens beim Li-Ning Turnier am Samstag, den 29. Juni. Alwina Boiko startete schon zu Beginn erfolgreich ins Turnier. Ihre erste Gegnerin konnte Alwina in zwei Sätzen jeweils 11:06 schlagen. Auch in der zweiten Begegnung dominierte sie deutlich. Schließlich traf Alwina auch auf ihre Vereinskollegin Lena Siemens, mit der sie sich schon auf einigen Turnieren ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferte. Das Spiel ging in den dritten Satz, in dem sich Alwina mit 08:11 geschlagen geben musste. In der nächsten Runde spielte sie gegen die spätere Turniersiegerin. Trotz guter strategischer Spielzüge musste Alwina eine Niederlage einstecken. Doch das verunsicherte sie nicht. In der letzten Begegnung gab Alwina noch einmal Vollgas und gewann in zwei Sätzen mit 11:02 und 11:05. Somit belegte sie den dritten Platz von insgesamt 8 Teilnehmerinnen. Auch Lena Siemens startete direkt mit einem deutlichen Sieg ins Turnier. Sie konnte in zwei Sätzen mit 11:03 und 11:07 gewinnen. In der zweiten Begegnung traf sie auf die spätere Turniersiegerin. Es war ein sehr knappes und ebenbürtiges Spiel, bei dem Lena den ersten Satz 08:11 verlor. Der zweite Satz ging in die Verlängerung, doch auch hier musste sich Lena knapp mit 11:13 geschlagen geben. Das verpasste ihr jedoch in den kommenden Spielen keinen Dämpfer. Die restlichen drei Spiele, inklusive jenes gegen ihre Vereinskollegin, konnte sie gewinnen und belegte somit Platz 2.

Parallel zu dem Turnier hatte die U15 Jugendmannschaft des BC Altenkirchen ihre ersten zwei Spiele der Saison. Die Mannschaft besteht aus Tom Hoffmann, Konstantin Schiwietz, Nils Schüler, Leonard Enders, Kavintida Buttijak und Christian Markus. Gespielt wurde gegen JSG Westerwald/Sieg II und TV Bitburg. Leider war kein Sieg zu holen, dafür waren die gegnerischen Mannschaften zu gut miteinander eingespielt und weitaus erfahrener. Dennoch hat der Saisonauftakt allen Spaß gemacht und vor allem den Ehrgeiz geweckt, beim Training noch einmal tiefer in die Schlag- und Lauftechnik einzutauchen.