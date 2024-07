Veröffentlicht am 12. Juli 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Fakt vs. Fake: Migration, Flucht und Asyl in Deutschland

Die Ergebnisse der Europawahlen haben uns gezeigt, dass wir uns mit dem Thema Migration stärker beschäftigen müssen. Dabei ist es wichtig Fakten und Fake unterscheiden zu können. Warum verlassen Menschen ihre Heimat und wohin gehen sie? Was ist der Unterschied zwischen Migration und Flucht? Welche Perspektiven haben Geflüchtete in Deutschland? Und welchen Einfluss haben Fake News im Kontext des Themas? Diese und viele weitere Fragen werden im Rahmen des Workshops Fakt vs. Fake am 17. August von 9:30 bis 15:30 Uhr beantwortet. Der interaktive Workshop wird in Kooperation von KreisVolkshochschule Neuwied und Mehrgenerationenhaus Neustadt in Neustadt angeboten. Durch Fördermittel des Landes zur politischen Bildung ist der Kurs kostenfrei. Info und Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de/G199