Veröffentlicht am 12. Juli 2024 von wwa

WISSEN – Jungschützenkönigin Melina des Schützenverein Wissen

Da freuten sich Melina I. und Lennard I. über die vielen Gratulationen zu ihrem Erfolg vom Sonntag. Seit dem Königsvogelschießen auf dem Wissener Schützenplatz dürfen sich die beiden nämlich Jungschützenkönigin bzw. Schülerprinz nennen. Am späten Mittwochnachmittag stand dann das Schmücken der Residenz im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe auf dem Terminkalender der frischgebackenen Majestäten. Zusammengefunden hatten sich Anverwandte und Nachbarn, die sich viel Mühe beim Herausputzen des Anwesens machten. Ein Stelldichein gaben sich auch die erst in der Nacht zum Montag zur Schützenkönigin gekürte Nicole I. (Thielmann) und Schützenoberst Karl-Heinz Henn. Nach dem Foto unter dem Ehrenschild begab sich die Feiergesellschaft noch zum gemütlichen Beisammensein in froher Runde. Melina (vorne, 2. von li.) und Lennard (rechts daneben) freuen sich jedenfalls mächtig auf die kommenden Festtage. Ihren ersten „Einsatz“ haben sie am Freitag um 19 Uhr bei der traditionellen Festplatzeröffnung. (bt) Foto: Bernhard Theis