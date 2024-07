Veröffentlicht am 12. Juli 2024 von wwa

WISSEN – Kinderschützenfest vor 70 Jahren auf dem Wissener Alserberg

Gefeiert wird in Wissen ganz unabhängig von irgendwelchen Altersstufen. Dies gilt im besonderen für Zeiten des Schützenfests. Am kommenden Wochenende ist so wieder soweit. Das erste Nachkriegsschützenfest stand 1950 im Terminkalender des gastgebenden Vereins. Und was den Erwachsenen gebührte, forderten auch die Kinder für sich. Jetzt ist ein Bilddokument aufgetaucht, das die Akteure eines Kinderschützenfests an der Holschbacherstraße auf dem Alserberg darstellt. Entstanden ist es in der Mitte der 1950er Jahre, so berichtet eine der abgebildeten Mädchen.

Hauptpersonen waren damals Friedhelm Hoffmann mit Königskette (vorne, 3. von li.) und „Königin“ Gerda Rühmann mit Krone. Den Hofstaat bildeten: Dieter Neumann, Marianne Schmidt, Hans-Jürgen Poppel und Ursula Kesseler. Hinten stehen Albert Schmidt, Mechthild Diederich, Ernst Euteneuer, Erike Buchen, Leo Birkhölzer und Renate Kesseler. Ermittelt hatte man die „Majestät“ per Ballwurf auf eine Zielscheibe. Es gab auch ein „Büdchen“, wo die Kinder vor gut 70 Jahren Süßigkeiten kaufen konnten. (bt) Foto: Archiv Bernhard Theis