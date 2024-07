Veröffentlicht am 12. Juli 2024 von wwa

HACHENBURG – Nicht ohne Ticket zu Kim Wilde

Wenn die 80er-Jahre-Ikone Kim Wilde am Freitag, 12. Juli, auf dem Alten Markt in Hachenburg auftritt, steht eine Zeitreise in das beste Jahrzehnt der Musikgeschichte an. Die Karten für das Konzert des Jahres, das „SWR1 Sommer Open Air Kim Wilde“ waren ausschließlich zu gewinnen und sind inzwischen alle vergeben. Wem die Glücksfee nicht hold war und hofft, auch ohne Ticket einen Blick auf die Bühne werfen zu können, den muss der örtliche Veranstalter, die Hachenburger KulturZeit, leider enttäuschen. Notwendige Absperrungen rund um den Alten Markt werden die Bühne hermetisch abriegeln und die Sicht versperren.