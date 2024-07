Veröffentlicht am 12. Juli 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Regierung im Rekordtief, Union fast gleichauf mit Ampel

Die Ampel-Parteien fallen nach der aktuellen Sonntagsfrage von Ipsos auf einen neuen Tiefstand. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden sich 30 Prozent der Wahlberechtigten für CDU/CSU entscheiden – ein Prozentpunkt mehr im Vergleich zum Vormonat. Damit baut die Union ihren Vorsprung als stärkste Kraft weiter aus und liegt nur noch knapp hinter den drei Regierungsparteien, die zusammen 31 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Die SPD büßt einen Prozentpunkt ein und kommt auf 14 Prozent, der niedrigste Wert seit Mai 2021. Auch die Grünen verlieren weiter in der Wählergunst und liegen mit 12 Prozent (-1) inzwischen klar unter ihrem Bundestagswahlergebnis. Die FDP kratzt auch im Juli wieder an der Fünf-Prozent-Hürde (±0) und muss um ihren Verbleib im Parlament fürchten.

Neben den Ampel-Parteien verliert auch die AfD mit 16 Prozent (-1) leicht an Zuspruch, bleibt aber weiterhin zweitstärkste Kraft hinter der Union. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hält sich stabil bei 8 Prozent (±0) der Stimmen, die Linke stagniert bei 3 Prozent (±0). Für die Freien Wähler würden nur noch 2 Prozent der Wahlberechtigten (-1) stimmen. Die sonstigen Parteien profitieren von der großen Unzufriedenheit mit der Regierung und legen auf 10 Prozent zu (+3). Info IPSOS