Veröffentlicht am 12. Juli 2024 von wwa

SCHÜRDT – Zweiter Spielenachmittag in Schürdt

Am Donnerstag fand in der Grillhütte in Schürdt der zweite Spielenachmittag statt. Es wurden einige Brettspiele ausgepackt und in kleinen Gruppen die Siegerin oder der Sieger ermittelt. Das gesellige und gemütliche Zusammensein kam nicht zu kurz, da Kaffee und leckere gespendete Kuchen zur Stärkung bereitstanden. So konnte sich auch über Neuigkeiten und interessante Themen ausgetauscht werden. Der nächste Spielenachmittag ist für das Winterhalbjahr vorgesehen. Ein besonderer Dank gilt Bettina Hombach und Yvonne Schmidt für die gute Organisation. Ortsbürgermeister Thorsten Saynisch – Foto: OG Schürdt