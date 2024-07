Veröffentlicht am 11. Juli 2024 von wwa

WALDBREITBACH – Celina Medinger glänzt bei Deutschen Meisterschaften

Celina Medinger vom VfL Waldbreitbach (in der LG Rhein-Wied) hat am vergangenen Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften der U18 in Mönchengladbach einen beeindruckenden Erfolg im 100-Meter-Hürdenlauf erzielt. Mit ihrem 7. Platz in dieser Disziplin hat sie ihre kontinuierliche Leistungssteigerung eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Bereits im Halbfinale lief Medinger eine persönliche Bestleistung und qualifizierte sich damit souverän für das Finale. Dort steigerte sie sich noch einmal und durchbrach erstmals die 14-Sekunden-Marke. Mit einer herausragenden Zeit von 13,98 s verbesserte sie nicht nur ihre persönliche Bestleistung, sondern auch den Vereinsrekord. Celina war ebenfalls Teil der ersten U18-4 x 100 m Staffel der LG Rhein-Wied, die mit 48,38 s den 11. Platz belegte.

Vivien Ließfeld (WU23) erreichte mit der 4 x 100 m Staffel der U23 in 48,11 s Platz 12 und Amelie Schmitt mit der zweiten U18-Staffel Platz 40 in 52,30 s.