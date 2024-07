Veröffentlicht am 10. Juli 2024 von wwa

NEUSTADT WIED – Geschwindigkeitsmessung in Neustadt (Wied) Dienstagmorgen führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 07:10 Uhr bis 07:50 Uhr in der Schulstraße in Straßenhaus eine Schulwegkontrolle durch. Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Bei den Kontrollen stellten die Beamten einen Verstoß gegen die Gurtpflicht fest. Ein Kind war nicht vorschriftsmäßig gesichert gewesen. Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang für die Verkehrssicherheit der beförderten Kinder insbesondere zum Beginn des neuen Schuljahres weitere Kontrollen an Kindertagesstätten und an Schulwegen an. Am Dienstagmorgen führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 11:30 Uhr in der Rotterheide Straße in Neustadt (Wied) eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die Geschwindigkeit ist im Messbereich innerhalb geschlossener Ortschaften auf 50 km/h begrenzt. Bei einer Durchlaufzahl von 270 Fahrzeugen sind 104 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden. Die Geschwindigkeit der schnellsten Messung betrug 80 km/h. Quelle: Polizei