GIROD - PKW-Fahrer unter Kokaineinflussin Girod unterwegs

Am 10. Juli 2024 um 16:30 Uhr wurde ein 29-jähriger PKW-Fahrer am Campingplatz in Girod kontrolliert. Da der Fahrzeugführer drogentypische Konsummerkmale aufwies, bestand der Verdacht auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Ein Drogentest bestätigte dies, da dieser positiv auf die Stoffgruppe Kokain verlief. Dem Fahrer aus dem Raum Koblenz wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Quelle: Polizei