Veröffentlicht am 10. Juli 2024 von wwa

BERLIN – Rüddel begrüßt Bundesförderung zur Wiederbelebung der Deichkrone – Gespräche hinter den Kulissen haben gewirkt: Denkmalgeschützte Konstruktion auf dem Neuwieder Rhein-Deich wird Begegnungsstätte für Klimawandelfolgen

Die denkmalgeschützte Deichkrone wird vom Bund mit 4,5 Millionen Euro gefördert. Mit der Fördersumme entsteht ein Klimawandelmuseum auf dem Dach des Neuwieder Deiches. Die Fördergelder kommen aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“, berichtet der heimische Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel erfreut: „Nachdem sich Neuwied bereits zweimal um Fördermittel beworben hatte, aber immer leer ausgegangen war, freue ich mich, dass wir nun die Förderung für die Deichkrone erhalten. Das Gebäude ist seit dem Jahr 2010 leerstehend, und die Stadt hat nicht die finanziellen Spielräume, um die Deichkrone allein für eine Folgenutzung fit zu machen. Jetzt entsteht dort ein Zentrum für die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel.“

Es würden sich bei bundesweit ausgeschriebenen Förderprogrammen in der Regel weit mehr Kommunen bewerben, als es Fördermittel zu verteilen gäbe, berichtet der Abgeordnete. Daher seien Gespräche mit den Kollegen des Deutschen Bundestages nötig, um auf die Dringlichkeit einzelner Fördervorhaben hinzuweisen. Eine interdisziplinär besetzte Expertenjury mit Parlamentsbeteiligung hatte die Projekte ausgewählt, unter anderem die Deichkrone: „Es gingen über 100 Bewerbungen für das bundesweite Förderprogramm ‚Nationale Projekte des Städtebaus‘ ein. 17 Projekte wurden für das Förderjahr 2024 ausgewählt. Darunter die Deichkrone, eines unser Wahrzeichen in Neuwied“, lobt Rüddel. Die offizielle Übergabe der Förderurkunde sei seines Wissens am 20. November 2024 in Berlin geplant.

Mit dem Bundesförderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ fördert der Bund seit 2014 investive und konzeptionelle Vorhaben mit besonderer nationaler bzw. internationaler Wahrnehmbarkeit, mit hoher baukultureller Qualität, überdurchschnittlichem Investitionsvolumen sowie mit hohem Innovationspotenzial. Im Förderjahr 2024 werden 17 Projekte mit insgesamt 50 Millionen Euro unterstützt. Einschließlich 2024 sind 228 Projekte des Städtebaus mit einer Bundesförderung in Höhe von insgesamt rund 721 Millionen Euro in das Programm aufgenommen worden.