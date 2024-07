Veröffentlicht am 10. Juli 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Dörte Schall übernimmt Amtsgeschäfte im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

Dörte Schall, neue Ministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, hat heute die Amtsgeschäfte im Ministerium überommen. Zuvor war sie von Ministerpräsident Alexander Schweitzer ernannt und anschließend im Landtag vereidigt worden. Anlässlich der Amtsübergabe dankte Dörte Schall ihrem Vorgänger, Ministerpräsident Alexander Schweitzer, sowie dem früheren Staatssekretär und Amtschef Fedor Ruhose für die erfolgreiche Arbeit, die reibungslose Amtsübergabe und den vertrauensvollen Austausch.

Dörte Schall erklärte: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die enge Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen. Rheinland-Pfalz ist ein vielfältiges, lebenswertes und erfolgreiches Bundesland, in dem die Menschen gerne leben und mit Zuversicht in die Zukunft blicken können. Wenn es darum geht, zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen und dem Fachkräftemangel zu begegnen, die Möglichkeiten der Digitalisierung zum Wohle der Menschen zu nutzen, Armut wirksam zu bekämpfen und gesellschaftliche Teilhabe für alle zu stärken, spielt dieses Ressort eine zentrale Rolle. Das alles geht nur mit der Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger und in enger Zusammenarbeit mit Sozialpartnern, Verbänden und Kommunen. Gemeinsam mit ihnen möchte ich daran arbeiten, dass Rheinland-Pfalz ein starkes Bundesland bleibt, das allen Menschen die Chance auf ein gelingendes Leben bietet.“

Bis zu ihrem Amtsantritt leitete die gebürtige Pfälzerin und studierte Juristin neun Jahre das Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit der Stadt Mönchengladbach. Dörte Schall ist in Ludwigshafen am Rhein geboren und aufgewachsen. Nach einem Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Trier absolvierte sie von 2005 bis 2008 ihr Rechtsreferendariat am Oberlandesgericht in Koblenz. Zwischen 2008 und 2015 war sie als Gewerkschaftssekretärin bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie tätig.

Neuer Staatssekretär und Amtschef im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung wird Dr. Denis Alt. Zuvor wirkte er als Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit.