Veröffentlicht am 10. Juli 2024 von wwa

HELMENZEN – Sonderaktion in der Museumsscheune am Sonntag, 7. Juli 2024 – Spiel, Sport und Spaß in der Museumsscheune

Am Sonntag, 7. Juli stand das Tor der Museumsscheune in Helmenzen wieder weit geöffnet. Spiel und Sport vor 100 Jahren standen im Mittelpunkt des Nachmittags und luden Groß und Klein zum Schauen und Mitmachen ein. Von den bunten Kreisel-Spielen über ein kleines improvisiertes „Klicker“-Spiel bis zum Springseil konnte alles ausprobiert werden.

Besonders die älteren Besucher fühlten sich an ihre eigene Kindheit erinnert, wie in den zahlreichen Eintragungen im Gästebuch zu lesen war: „Sehr schöne Ausstellung“, „liebevoll dargestellt“, „habe mich an vieles von früher erinnert“.

Aber auch die Kinder hatten ihren Spaß: zahlreiche bunte Kreisel, surrende Knöpfe und die Springseile wurden schnell entdeckt und munter ausprobiert.

Zudem bestand großes Interesse an den weiteren Ausstellungsobjekten der Museumsscheune und auch die zugehörigen Filmsequenzen wurden gerne genutzt. Zeigen sie doch in lebendiger Weise, wie die alten Gerätschaften früher eingesetzt wurden.

Wie Sensen gedengelt werden erfahren Sie am Sonntag, den 4. August. Dann wird Erich Schäfer in der Museumsscheune zeigen, wie man mit dem Dengelhammer umgeht und worauf man achten muss.