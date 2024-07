Veröffentlicht am 9. Juli 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erfolgreiches Wochenende der U15 Mannschaft in Remagen

Am Wochenende reiste die U15-Mannschaft des Badminton Club Altenkirchen, begleitet von Trainerin Alina Klassen, nach Remagen zu ihrem zweiten Spieltag der Saison. Angetreten sind Tom Hoffmann, Nils Schüler, Kavintida Buttijak und Christian Markus. Insgesamt gab es drei Begegnungen: BC Remagen, TV Bitburg und JSG Westerwald/Sieg. Gegen den TV Bitburg trat die Jugend bereits letzte Woche an, wo sie eine 5:1 Niederlage einstecken mussten. Umso erfreulicher war der Ausgang dieses Spiels. Zwei der sechs Spiele wurden in drei Sätzen ausgetragen, zwei weitere Spiele in zwei verlängerten Sätzen. Die Spieler waren sehr ebenbürtig, dies spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Die Begegnung endete mit einem Unentschieden. Die Steigerung von der deutlichen Niederlage zu einem Unentschieden entfachte große Freude und vor allem die Motivation beim nächsten Wiedertreffen einen Sieg zu holen.

Gegen den BC Remagen wurde die Hälfte aller Spiele in drei Sätzen ausgetragen. Ein Doppel und drei Einzel konnten vom BC Altenkirchen gewonnen werden, sodass die Mannschaft mit einem 2:4 Sieg aus der Begegnung hervorging.

Gegen JSG Westerwald/Sieg jedoch waren leider keine Punkte zu holen. Nun kann sich die U15-Mannschaft in der Sommerpause erholen und Kräfte sammeln, bevor es im Oktober weitergeht.

Foto: (v.l.): Kavintida Buttijak, Tom Hoffmann, Christian Markus und Nils Schüler