Veröffentlicht am 9. Juli 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Umweltdienstleister PreZero investiert in Neuwied – OB gratuliert und freut sich über Standortbekenntnis

Der Umweltdienstleister mit Sitz im Gewerbegebiet Distelfeld hat in Neuwied eine eigene Evolutionsgeschichte – von Scheele zu Sita, von Sita zu Suez, von Suez zu PreZero. Und damit hin zum Umweltdienstleister „für ein sauberes Morgen“ mit dem Ziel, Ressourcen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu schonen. Zuletzt präsentierte PreZero Kunden und Partnern seine modernisierte Sortieranlage für Gewerbeabfälle.

Etwa 80.000 Tonnen Gewerbeabfall können in der Anlage zukünftig effizient sortenrein getrennt werden, um im Nachgang dem Wertstoffkreislauf zugeführt zu werden. So leistet die neue Anlage in Neuwied einen wichtigen Baustein für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft in der Region. PreZero ermöglicht durch sein Angebot vielen Unternehmen, ihren abfallrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, die sich aus der Gewerbeabfallverordnung ergeben. So schafft PreZero relevante Infrastruktur für mehrere Kommunen und für über 2.500 gewerbliche Kunden aus einem Umkreis von rund 150 km.

„Mit der jetzt verbauten technischen Ausstattung etablieren wir uns für die kommenden Jahre in qualitativer Hinsicht als regionale Referenzanlage für die Sortierung von Gewerbeabfällen“, freut sich Tina Muth, Niederlassungsleiterin der PreZero Service West, über das fortschrittliche Angebot in Neuwied. Oberbürgermeister Jan Einig gratuliert zur Eröffnung der neuen Sortieranlage. Er bekräftigt die Investition in die Zukunft: „Recycling und Ressourcenschutz gehören zu den wichtigen Herausforderungen unserer Zeit und schaffen in diesem Fall einen stabilen Rahmen für 200 sichere Arbeitsplätze in Neuwied.“

Über PreZero: Als international tätiger Umweltdienstleister mit rund 30.000 Mitarbeitern an über 485 Standorten in Europa und Nordamerika bündelt PreZero mit der Entsorgung und Sortierung von Abfällen, der Aufbereitung sowie dem Recycling alle Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette unter einem Dach.

Foto: Zufriedene Gesichter bei der Präsentation der modernisierten Sortieranlage für Gewerbeabfälle der PreZero in Neuwied (v.li.): Tina Muth, Niederlassungsleiterin der PreZero Service West in Neuwied, Jan Einig, Oberbürgermeister von Neuwied und Dirk Schürmann, Geschäftsführer der PreZero Service West. (Foto: Alexandra Rünz)