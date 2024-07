Veröffentlicht am 8. Juli 2024 von wwa

BÖHL-IGGELHEIM - Ein vermisster Senior und ein vermisstes Kind in Böhl-Iggelheim Gleich zwei vermisste Personen wurden am Sonntag, 07. Juli 2024, und in der Nacht auf Montag, 08. Juli 2024, bei der Polizeiinspektion gemeldet. Am Sonntagabend kehrte eine Elfjährige nach einem Besuch bei einer Freundin nicht nach Hause zurück. Auch ein 86-jährer Bewohner eines Seniorenwohnheims verließ das Pflegeheim in Mitten der Nacht in unbekannte Richtung. Dank Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Böhl-Iggelheim, dem Einsatz eines Polizeihubschraubers und eines Personenspürhundes, konnten beide Vermissten aufgefunden werden. Das elfjährige Mädchen wurde wohlbehalten ihren überglücklichen Eltern übergeben. Der 86-jährige Mann wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei