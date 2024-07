Veröffentlicht am 7. Juli 2024 von wwa

STÜRZELBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 267 zwischen Stürzelbach und Fluterschen

Sonntagnachmittag, 07. Juli 2024, um 17:02 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 267 zwischen den Ortslagen Stürzelbach und Fluterschen. Aus ungeklärter Ursache übersah eine 31 Jahre alte PKW-Fahrerin zwei in gleicher Richtung vor ihr fahrende Radfahrer. Es kam zum Unfall. Die beiden Radfahrer wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Die 59 Jahre alte Radfahrerin wurde aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 59 Jahre alte Radfahrer erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die L 267 ist aktuell zwecks Unfallaufnahme gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die Polizei, der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Straßenmeisterei sind im Einsatz. Quelle: Polizei