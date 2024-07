Veröffentlicht am 6. Juli 2024 von wwa

UNKEL – Zerstochene Reifen an einem PKW in Unkel

In der Nacht zwischen 05. Juli 2024, 18:00 Uhr, und 06. Juli 2024, 06:30 Uhr, wurden an einem Ford, beide Reifen der Fahrerseite zerstochen. Der PKW stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand des Alten Kirchwegs in Unkel geparkt und war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Um Zeugenhinweise wird gebeten. Quelle: Polizei