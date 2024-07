Veröffentlicht am 6. Juli 2024 von wwa

RENGSDORF – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung auf der B 256 bei Rengsdorf

Samstagmorgen, 06. Juli 2024, kam gegen 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 256, Höhe der Abfahrt Rengsdorf-Mitte. Der 26-jährige Fahrer eines BMW aus dem Landkreis Neuwied befuhr die Bundesstraße in Richtung Autobahn. Er kam infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in eine Böschung. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Der Fahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert, der nicht mehr fahrbereite PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt. Quelle: Polizei