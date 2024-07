Veröffentlicht am 6. Juli 2024 von wwa

WISSEN – Einhandmesser bei 19jährigem Mann aus der VG-Selters gefunden

Samstagmorgen, 06. Juli 2024 um 02:45 Uhr wurde bei der Kontrolle einer vierköpfigen Personengruppe in einem Snack-Automaten-Geschäft in der Gerichtsstraße in Wissen durch Beamte der Polizei Betzdorf bei einem 19-jährigen Mann aus der VG-Selters ein verbotenes Einhandmesser gefunden und sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei