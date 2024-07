Veröffentlicht am 7. Juli 2024 von wwa

HACHENBURG – Juke and the Blue Joint bei Treffpunkt Alter Markt in Hachenburg

Am 18. Juli verwandelt sich der Alte Markt in eine Bühne für Soul, Jazz und Motown Funk. Ab 19.15 Uhr laden die Hachenburger KulturZeit und die rhenag bei freiem Eintritt zu einem besonderen Konzert mit „Juke and the Blue Joint“ ein. Die erfahrene Live-Band, die bereits mehr als 600 Konzerte gespielt hat, unter anderem mit B.B. King und Luther Allison, verspricht ein unvergessliches musikalisches Erlebnis. Die Band bietet eine musikalische Reise durch die Vielfalt des Lebensgefühls: Spaß, Tanzlust, Übermut, aber auch (Trennungs-)Schmerz und Melancholie.

Ausgehend vom Blues verstehen es die Musiker, Einflüsse aus unterschiedlichen Stilen wie Rock und Pop mit der pulsierenden Kraft des Soul, Jazz und Oldschool Motown Funk zu verbinden. Fünf CD-Veröffentlichungen, darunter der zweite Platz im Preis der deutschen Schallplattenkritik für „Blue Moods“, unterstreichen ihre künstlerische Qualität und Vielfalt. Eine einmalige Groove-Erfahrung, die Sie nicht verpassen sollten. Foto: KulturZeit Hachenburg