NEUWIED – Mehrschichtig: Gruppe 93 stellt in der Stadtgalerie aus – Ausstellungseröffnung mit Vernissage am 17. Juli

Seit diesem Jahr gibt es für Neuwieder Kunstschaffende eine tolle neue Möglichkeit, ihre Kunst einer größeren Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Stadtgalerie Mennonitenkirche gibt lokalen Künstlerkollektiven nämlich die Chance, einige Wochen lang in ihren Räumlichkeiten kostenlos auszustellen. Auch die „Gruppe 93 – Bildende Künstler Neuwied e.V.“ hat sich mit ihrem Ausstellungskonzept darauf beworben und den Zuschlag erhalten. Von Donnerstag, 18. Juli, an wird ihre Ausstellung „MEHRSCHICHTIG“ bis zum 8. September in der Stadtgalerie, Schlossstraße 2, zu sehen sein. Am Mittwoch, 17. Juli, laden die Künstlergruppe und die Stadtgalerie ab 19 Uhr zur Vernissage ein.

Bei der „Gruppe 93“ handelt es sich um eine bekannte Größe in der Neuwieder Kunstszene. Ihre Mitglieder sind Vertreter verschiedener zeitgenössischer Kunstrichtungen und bedienen sich unterschiedlicher Gestaltungsformen: Von Keramiken, Fotos und Aquarellen über Öl- und Acrylbilder bis hin zu Plastiken und Radierungen dürfen sich Ausstellungsbesucher auf ein breites Spektrum an gestalterischen Ausdrucksformen freuen. Was alle Gruppenmitglieder gemeinsam haben, ist ihr hoher künstlerischer Anspruch und ein ganz individueller Ausdruck ihrer Kunstwerke. „Mehrschichtig“ ist also allein schon im Hinblick auf die Unterschiedlichkeit der in der Gruppe vertretenen Künstler und Stilrichtungen ein passender Name für die neue Ausstellung in der Neuwieder Stadtgalerie. Neben den zwölf Gruppenmitgliedern nehmen auch drei Gastkünstler mit ihren Werken an der Ausstellung teilnehmen.

Die Stadtgalerie Mennonitenkirche hat mittwochs bis freitags zwischen 14 und 18 Uhr sowie an Wochenend- und Feiertagen zwischen 12 und 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen sind telefonisch unter 02631/802-494 erhältlich. Auf diesem Wege können auch Terminvereinbarungen für Gruppen getroffen werden.