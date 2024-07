Veröffentlicht am 6. Juli 2024 von wwa

DAADEN – DERSCHEN – Bewegungsprogramme – Gymnastik – Übungsleiterwechsel – es geht weiter

Nach fast 20jähriger Tätigkeit als Übungsleiterin übergibt Annemarie Ebener aus Daaden ihre Übungsleitertätigkeit an Sibylle Metz aus Daaden ab. Annemarie Ebener hat die Gruppe in Daaden, die schon über 30 Jahre besteht, in ihren Anfängen übernommen. Die Gruppe in Derschen hat sie 2012 gegründet. Nun ist es an der Zeit einen Wechsel vorzunehmen, so der Wunsch von Annemarie Ebener. Sibylle Metz war erst Teilnehmerin der Gruppe in Daaden und hatte Spaß als Übungsleiterin tätig zu werden. Sie hat beim Deutschen Roten Kreuz eine Ausbildung zur Übungsleiterin wahrgenommen und diese mit einer Prüfung abgeschlossen. Ab sofort übernimmt Sibylle Metz diese beiden Gruppen. Niemals geht man so ganz… Annemarie Ebener wird als Stellvertretung und Teilnehmerin den Gruppen noch erhalten bleiben. Der DRK-Kreisverband Altenkirchen wünscht den Übungsleitern und den Teilnehmern viel Erfolg und natürlich viel Spaß. Wer Fragen zu den Bewegungsprogrammen hat, kann sich gerne beim DRK-Kreisverband Altenkirchen, Birgit Schreiner, Tel. 02681 800644 (vormittags) oder per E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de melden.