Veröffentlicht am 4. Juli 2024 von wwa

RHEINBREITBACH – Einbruch in Weingut in Rheinbreitbach, in der Rheinblickstraße

In der Nacht zwischen 03. und 04. Juli 2024 kam es zu einem Einbruch in Rheinbreitbach. Ein Unbekannter brach ein Vorhängeschloss an der Zugangstür auf und entwendete aus dem Inneren eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Quelle: Polizei