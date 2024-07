Veröffentlicht am 5. Juli 2024 von wwa

NEUWIED – Tag der offenen Tür im Bildungszentrum Neuwied der thyssenkrupp Rasselstein GmbH – Rund 300 Schülerinnen und Schüler aus der Region haben das Angebot am Donnerstag, 4. Juli, genutzt, den Tag der offenen Tür im Neuwieder Bildungszentrum der thyssenkrupp Rasselstein GmbH mitzuerleben.

Die Besucher konnten erste Erfahrungen mit den angebotenen Ausbildungsberufen machen und sich mit Ausbildern und Azubis direkt vor Ort austauschen. Das Spektrum der Berufe ist vielfältig, reicht von Kaufleuten, Chemielaboranten, Elektronikern für Betriebstechnik, Maschinen- und Anlagenführern bis zum Koch. Auch das Duale Studium im Bereich IT wurde am Tag der offenen Tür vorgestellt.

Sogar direkt mitmachen und ausprobieren war möglich: Mit Aktionen wie Lötübungen, Programmieren von Steuerungen oder in Workshops zu kaufmännischen und naturwissenschaftlichen Berufen konnten die Schülerinnen und Schüler testen, was ihnen am meisten liegt. Dazu standen während der gesamten Zeit von 9 bis 13 Uhr Ausbilder und Auszubildende für Fragen zur Verfügung und informierten über Rasselstein und die Ausbildung. Für den Ausbildungsstart 2025 läuft das Auswahlverfahren bereits. Bewerbungen sind unter www.thyssenkrupp-rasselstein.com möglich.

Personalvorstand Dirk Sievers: „Wir freuen uns jedes Jahr über das große Interesse an unserem Ausbildungsangebot. In Zukunft benötigen wir mehr denn je qualifizierte Nachwuchskräfte, um den Fachkräftemangel auszugleichen. Mit unserer Ausbildung verschaffen wir unseren Auszubildenden eine optimale Ausgangsbasis für ein interessantes und erfolgreiches Berufsleben. Die Förderung unserer jungen Talente ist uns ein großes Anliegen und eine der Stärken von thyssenkrupp Rasselstein.“