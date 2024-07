Veröffentlicht am 4. Juli 2024 von wwa

SCHÖNSTEIN – Schönsteiner Schützenfest am Montag

Am dritten Tag des Schönsteiner Schützenfests ging es gewohnt zwangloser zu. So herrschte nach dem Gottesdienst und dem gemeinsamen Mittagessen schnell eine Riesenstimmung im Festzelt am Sportplatz. Für gute Laune sorgten die „Starnberger Mittagsschoppen“ und die „Dicken Backen“ der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen. Natürlich ließen es sich Schützenkönig Michael III. und seine Königin Kerstin nicht nehmen, einen beschwingen Tanz auf die Bretter zu legen. Umringt wurden sie dabei von ihrem gut gelaunten Hofstaat. Passend dazu servierte die bestens bekannte „Dancing-Band Sunshine“ allerhand musikalische Leckereien.

Zum Abschluss der Festlichkeiten stand auch diesmal wieder ein Ballonausmarsch auf dem Programm. Kaum hatte am Montagabend die Dämmerung eingesetzt, machte sich ein großer Teil der Festgäste auf den Weg in die Ortsmitte. Mit Schützenmeister Mathias Groß an der Spitze, trug man jede Menge bunte Luftballons durch die Schlossstraße bis vor Buchens Werkstatt. Einige Teilnehmer schnappten sich sogar Schmuckbirken und ganze Fahnenstangen. Die Majestäten nahmen erneut die Huldigung ihrer vorbeimarschierenden „Untertanen“ entgegen und mischten sich ansonsten unter das Feiervolk. Zu den Klängen der Feuerwehrkapelle wagte man noch ein Tänzchen unter freiem Himmel und freute sich ganz bestimmt schon auf das Schützenfest 2025. (bt) Fotos: Bernhard Theis