KREIS NEUWIED – Feuerwehren hatten doppelt Anlass zur Freude – „Abend der Feuerwehr” der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und 90 Jahre Feuerwehr Kurtscheid gefeiert

„Der Schutz der Bevölkerung ist eine unverzichtbare Daueraufgabe“. Der Blick auf die aktuellen Anstrengungen des Landkreises beim Zivil- und Katastrophenschutz verdeutlicht, dass die Vorgabe von Landrat Achim Hallerbach auch tatsächlich Umsetzung erfährt.

Diejenigen, die einen solchen Schutz in der Praxis bei den Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren ausgestalten, durften sich in Kurtscheid kürzlich über die entsprechende Anerkennung freuen und das in gleich doppelter Hinsicht. Der „Abend der Feuerwehr” der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach auf der “Alm” der Firma HACK AG war zugleich Schauplatz des 90-jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Kurtscheid.

Ein passender Anlass für Landrat Achim Hallerbach, um gemeinsam mit Bürgermeister Hans-Werner Breithausen und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Kurz zahlreiche neue Feuerwehrkameradinnen und -kameraden zu ernennen, aber auch um Ehrungen vorzunehmen. So erhielten gleich mehrere Feuerwehrkameraden das Silberne- bzw. Goldene-Feuerwehrehrenzeichen für 25 und 35 Jahre aktive Pflichterfüllung. Für 45 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden Wolfgang Kalbitzer (FF Hümmerich) und Uwe Zisgen (FF Anhausen) mit dem Goldenen Feuerwehrehrenzeichen ausgezeichnet. Das Goldene Feuerwehrehrenzeichen am Bande für herausragende Verdienste erhielt der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, Peter Schäfer.

Seine Glückwünsche verband Landrat Hallerbach mit dem Dank für die vielen Stunden ehrenamtlichen Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises. Mit Blick auf das 90-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Kurtscheid erreichte Wehrführer Michael Wilbert und seine Kameraden das Lob des Landrats für die Vorbereitungen und die Organisation des Festabends; Achim Hallerbach hob aber auch die gute Zusammenarbeit mit der Standortwehr auf Kreisebene in den Bereichen Gefahrgut, Information und Kommunikation (IuK) und bei der Betreuung des ELW 2 hervor.

„Für die Motivation ist es nur förderlich, wenn es außerhalb des Ernstfalls Gelegenheit zum Austausch, der Kameradschaftspflege und zur Geselligkeit gibt. Dafür ist der Tag der Feuerwehren gedacht“, stellte der Landrat fest und betonte zugleich die Notwendigkeit, besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen auch einmal in einem würdigen Rahmen herauszustellen.

In den Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach sind derzeit 395 Feuerwehrleute in zwölf Löschzügen aktiv. Der Anteil an Frauen liegt mit 43 Kameradinnen bei mehr als zehn Prozent. Hinzu kommen zwei Jugendfeuerwehren mit 53 Mädchen und Jungen sowie die Kameradinnen und Kameraden der Alterswehren mit 29 Aktiven.

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 413 Einsätze gefahren. Im laufenden Jahr sind es bisher 160 Einsätze. 1,9 Prozent der Einwohner der Verbandsgemeinde sind bei der Feuerwehr aktiv, im Bundesdurchschnitt sind es nur 1,2 Prozent. In den Jahren 2022 und 2023 waren 40 Neuverpflichtungen zu verbuchen, im Rahmen der diesjährigen Veranstaltung wurden 18 Feuerwehrleute neu verpflichtet. „Alles Zahlen, die für die gute Jugendarbeit in den beiden Abteilungen in Kurtscheid und Breitscheid sprechen“, wie Landrat Hallerbach betont.

Besondere Ehrungen: Wehrleiter Peter Schäfer; VG Rengsdorf-Waldbreitbach, (Goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande). Wehrführer Michal Wilbert, FF Kurtscheid (Silbernes Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande). Wehrführer Christoph Purlis, FF Rengsdorf (Silbernes Feuerwehr-Ehrenzeichen). Wehrführer Markus Dutz, FF Hausen (Wied) (Silbernes Feuerwehr-Ehrenzeichen). Brandmeister André Kleinmann (Ehrenzeichen in Silber der Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz)

45 Jahre: Wolfgang Kalbitzer (Hümmerich), Uwe Zisgen (Kirchspiel Anhausen).

40 Jahre: Achim Schmidt (Hümmerich), Martin Glüsing (Waldbreitbach)

35 Jahre: Dominik Geisen (Kurtscheid), Michael Preußer (Niederbreitbach-Datzeroth), Armin Bierbrauer (Rengsdorf), Fred Rams (Waldbreitbach), Frank Tluste (Hümmerich), Dirk Weinberg (Kurtscheid)

25 Jahre: Florian Schäfer (Kirchspiel Anhausen), Sebastian Heß (Hausen/Wied), Alexander Gemander (Hümmerich), Stephan Wittlich (Hümmerich), Bernhard Frey (Niederbreitbach-Datzeroth), Guido Blau (Bonefeld), Martin Mann (Rengsdorf), René Rams (Niederbreitbach-Datzeroth), Torsten Altemöller (Hümmerich)

15 Jahre: Niclas Reifenhäuser (Breitscheid), Sebastian Jacke (Niederbreitbach-Datzeroth), Elias Glüsing (Waldbreitbach), Tobias Ermtraud (Hausen/Wied), Joachim Bockmühl (Melsbach), Markus Kleinewiese (Bonefeld)

Beförderungen: Wehrführer Manfred Stüber, FF Breitscheid (Hauptbrandmeister), Stellvertretender Wehrführer Marc Jung, FF Rengsdorf (Oberbrandmeister), Stellvertretender Wehrführer Andreas Blüm, FF Rengsdorf (Brandmeister)

Foto: Ehre, wem Ehre gebührt: Auf der „Alm“ der Hack AG in Kurtscheid, würdigten Landrat Achim Hallerbach und Verbandsbürgermeister Hans-Werner Breithausen sowie Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Kurz und dessen Stellvertreter Volker Lemgen gemeinsam mit Gastgeber Peter Hack eine ganze Reihe von verdienten Feuerwehrkameraden. Foto: Wolfgang Tischler