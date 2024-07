Veröffentlicht am 3. Juli 2024 von wwa

GROSSSEIFEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung in Großseifen

Mittwochmorgen, 03. Juli 2024, gegen 01:00 Uhr, kam es in der Ortslage Großseifen, Am Dickenstein, zu einem Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge, befuhr ein 29jähriger PKW-Fahrer die K 58 aus Richtung Stockhausen-Illfurth kommend in Richtung Großseifen. Im Bereich einer abschüssigen Strecke kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein geparktes Fahrzeug und der geparkte PKW gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinwirkung. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Bei der Bergung der Fahrzeuge und den Aufräumarbeiten war die Feuerwehr Großseifen im Einsatz. Quelle: Polizei